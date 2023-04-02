02 Nisan 2023, Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seccade" saygısızlığı! Kılıçdaroğlu ve HDP'nin anlaştığı vaatler
Kılıçdaroğlu'nun, seccadeye ayakkabıları bastığı fotoğrafa tepkiler gelmeye devam ediyor. 7'li koaliyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu sosyal medyadan kısa bir açıklama yaptı. "Seccadeyi görmedim, üzgünüm" demekle yetindi. Siyaseti nasıl etkiler? HDP ve 7'li koalisyonun ortak vaadi ne? Açıklanan bildirgeler ve mutabakat metinleri ne anlama geliyor? Gazeteci Mustafa Ertekin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.