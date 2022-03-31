Kemal Kılıçdaroğlu’nun Osmangazi Köprüsü iddialarına yalanlama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye kazandırılan dev yatırımlarla ilgili asılsız iddiaları bir bir yalanlanıyor. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun "Osmangazi Köprüsü 1 milyar 200 milyon dolar, biz 15 milyar dolar veriyoruz" ifadesine de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, Osmangazi köprüsü ve 384 kilometrelik İzmir-İstanbul Otoyolu’nun toplam maliyetinin 13 milyar 600 milyon dolar olduğunu açıkladı.

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