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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşmesi' CHP'yi rahatsız etti! Ümit Kocasakal: Lafa gelince Atatürkçüsünüz

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Giriş: 15.11.2021 15:13
Sosyal medya hesabından 'helalleşme' videosu paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tabanında rahatsızlığa neden oldu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren CHP'li eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, "Helalleşme adı altında kimi, kimleri katliamcı ilan ediyordu? Ama lafa gelince Atatürk'ün partisi, ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi?" dedi.
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