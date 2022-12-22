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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “baba-oğul” benzetmesi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Arabesk filme benzemeye başladı

A Haber
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Giriş: 22.12.2022 16:28
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “baba-oğul” benzetmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çelik, “Arabesk filme benzemeye başladı, apolitik ve garip tablo” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’ndan “baba-oğul” benzetmesi
Kılıçdaroğlu’ndan “baba-oğul” benzetmesi
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