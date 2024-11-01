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Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezine çıkıyor! Rotası belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezine çıkıyor! Rotası belli oldu

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 12:40
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay iddialarının dillendirildiği bir dönemde yurt gezisine çıkıyor. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde kurultayda kendisini destekleyen Balıkesir ve Afyon belediye başkanlarını ziyaret edecek.
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