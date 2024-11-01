Kemal Kılıçdaroğlu yurt gezine çıkıyor! Rotası belli oldu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay iddialarının dillendirildiği bir dönemde yurt gezisine çıkıyor. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde kurultayda kendisini destekleyen Balıkesir ve Afyon belediye başkanlarını ziyaret edecek.

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