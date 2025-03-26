26 Mart 2025, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na ziyaret
Yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Cezaevi'nde üçüncü günü. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, Silivri’ye giderek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Mansur Yavaş yaklaşık olarak 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Burada bir açıklama yaptıktan sonra ayrıldı.
CHP'li heyet aynı zamanda tutuklu olan başkanları da ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Zeybek, Ekrem İmamoğlu'nda bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.