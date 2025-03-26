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Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 15:47
Güncelleme:26.03.2025 16:11
Yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Cezaevi'nde üçüncü günü. Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, Silivri’ye giderek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Mansur Yavaş yaklaşık olarak 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Burada bir açıklama yaptıktan sonra ayrıldı.

CHP'li heyet aynı zamanda tutuklu olan başkanları da ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Zeybek, Ekrem İmamoğlu'nda bilgilendirmeler yaptıklarını söyledi.

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