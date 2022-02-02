02 Şubat 2022, Çarşamba
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Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan hedef gösterdi! Palayla AK Partililere tehditler savurdu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaştığı videoyla kendisine küfür ettiğini öne süren bazı isimleri hedef göstermişti. O iddiaların ardından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, AK Partilileri "katletmekle" tehdit eden videolar paylaştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun hedef göstermesi ve sonrasında yaşananlar.