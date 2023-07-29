Kemal Kılıçdaroğlu nasıl CHP Genel Başkanı oldu? Önder Sav anlattı: Adayım dese işler bozulabilirdi

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen'in iddiaları sonrasından Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getiriliş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Deniz Baykal'a karşı aday olmadığını yönelik açıklamasını kendisinin talebi olduğunu söyleyen Sav "Kılıçdaroğlu 'adayım' dese işler bozulabilirdi. Aklım Kemal Bey, duygularım Deniz Bey'den yanaydı." dedi. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelişinde verdiği desteği de yorumlayan Sav "Akli melekelerim neyi gerektiriyorsa onu yaptım." dedi.