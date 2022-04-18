18 Nisan 2022, Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu miting faturasını Mersinliye ödetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de gerçekleştirdiği miting ve ziyaretlerin faturasının Mersinlilere kesildiği ortaya çıktı. Büyükşehir belediyesinin kasasından toplamda 1 milyon liranın üzerinde harcama yapıldığı denetim komisyonu raporuna yansıdı.