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Kemal Kılıçdaroğlu miting faturasını Mersinliye ödetti

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Giriş: 18.04.2022 14:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de gerçekleştirdiği miting ve ziyaretlerin faturasının Mersinlilere kesildiği ortaya çıktı. Büyükşehir belediyesinin kasasından toplamda 1 milyon liranın üzerinde harcama yapıldığı denetim komisyonu raporuna yansıdı.
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