Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ elebaşı ile neden dişçide görüştü?

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Selami Altınok değerlendirmelerde bulundu. Altınok yaptığı açıklamalarda görüşmenin neden dişçide yapıldığına yönelik görüşlerini paylaşırken çarpıcı ifadeler kullandı.