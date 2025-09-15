15 Eylül 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu cephesi sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Davayla ilgimiz yok
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 14:08
CHP'nin kurultay davasında ara kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu evinden çalışma ofisine geçti. Bu arada Kılıçdaroğlu cephesi ilk kez sessizliğini Bozdu. Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklamalar var. A Haber ekibinden Kübra Bal detayları aktardı.
