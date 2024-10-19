19 Ekim 2024, Cumartesi
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'Kelebek' değil, şiddet etkisi! Çocukların elinden düşmüyor gelecekte suça teşvik ediyor
Son dönemde yaşanan toplumsal olaylar, maalesef şiddetin ne boyuta ulaştığını gözler önüne sermiş durumda. Ve ne var ki, her şey ilk eğitim ocağı ailede başlıyor. Bir çocuğun geleceğini, geçmişi tayin ediyor. Küçük yaşta suça teşvik eden unsurlar var. İşte bu noktada, onlardan birinden, bir tehlikeden bahsedeceğim şimdi sizlere. 'Bıçak görünümlü oyuncak', yani 'kelebek'. Çocuklar arasında iyice yaygınlaşmaya başladı ve ileride yaratacağı etkileri düşünürsek, hiç de masum değil.