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Kazakistan'da neler oluyor? Rusya Kazakistan'a asker gönderdi | Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan da asker gönderecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2022 11:47
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan'daki hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeye asker göndermeye karar verdi. Bu kapsamda Rus askerler ülkeye ulaştı. Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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