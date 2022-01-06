06 Ocak 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kazakistan'da neler oluyor? Rusya Kazakistan'a asker gönderdi | Ermenistan, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan da asker gönderecek
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan'daki hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeye asker göndermeye karar verdi. Bu kapsamda Rus askerler ülkeye ulaştı. Ayrıntıları Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.