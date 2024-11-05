05 Kasım 2024, Salı
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Kayyum atanan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor?
İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle olan bağlantıları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınarak yerlerine kayyum atandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada üç ismin de terör örgütleriyle olan bağlantılarına dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.