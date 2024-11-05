05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Kayyum atanan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor?

Kayyum atanan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 18:28
İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle olan bağlantıları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınarak yerlerine kayyum atandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada üç ismin de terör örgütleriyle olan bağlantılarına dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayyum atanan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor?
Kayyum atanan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor?
A Haber patlamanın olduğu TÜPRAŞ’ta! 12 kişi hafif yaralandı
A Haber patlamanın olduğu TÜPRAŞ'ta! 12 kişi hafif yaralandı
LGS tarihi belli oldu
LGS tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan’dan Caparov’a TOGG hediyesi
Başkan Erdoğan'dan Caparov'a TOGG hediyesi
Mavi Vatan’da dev tatbikat
Mavi Vatan’da dev tatbikat
CHP’de DEM Parti restleşmesi!
CHP’de DEM Parti restleşmesi!
A Haber Washington’da
A Haber Washington’da
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kartal sokakları çöpten geçilmiyor!
Kartal sokakları çöpten geçilmiyor!
Yahya Sinvar’ın otopsi sonuçları belli oldu
Yahya Sinvar’ın otopsi sonuçları belli oldu
Hastane dualarla açıldı
Hastane dualarla açıldı
Uzman isim A Haber’de değerlendirdi
Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
Daha Fazla Video Göster