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Kayseri’deki bombalı saldırının yıl dönümü! 15 kahraman şehit düştüğü yerde anılıyor

A Haber
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Giriş: 17.12.2022 09:29
2016'da Kayseri'de içinde askerlerin bulunduğu otobüse bombalı saldırı düzenmiş, 15 Mehmetçik şehit olmuştu. O günün yıl dönümünde saldırının yaşandığı alanda anma töreni düzenlendi. Detayları A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok aktardı.
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