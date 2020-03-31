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31.03.2020

Kayseri’de koronavirüs karantinası altına tutulan umrecilerden sevindiren haber | Video

Umre dönüşü karantinaya alınan 192 kişi 14 günlük sıkı karantina ardından evlerine gönderildi. Kayseri’de yurda yerleştirilen vatandaşlar otobüslere binerek evlerinin yolunu tuttu. Yaşanan bu kritik gelişmeye ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Engin Gökdemir canlı yayında saniye saniye aktardı.

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