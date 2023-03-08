Kayseri'de deprem fırtınası! İncesu ve HHHacılar'da 28 dakikadaki 4 deprem ne anlama geliyor?

Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçelerinde dün 28 dakikada 4 deprem meydana geliyor. Bu depremler ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok’un konuğu olan jeoloji mühendisi Tufan Ala değerlendirdi.

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