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Kayseri'de deprem fırtınası! İncesu ve HHHacılar'da 28 dakikadaki 4 deprem ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 12:03
Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçelerinde dün 28 dakikada 4 deprem meydana geliyor. Bu depremler ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok’un konuğu olan jeoloji mühendisi Tufan Ala değerlendirdi.
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