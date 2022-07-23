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Kayseri’de Başkan Erdoğan’ın dikkat çektiği afiş! “7 düvel, 7'li masa..."

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Giriş: 23.07.2022 22:33
İstanbul Eyüpsultan’da bir hafriyat kamyonu, vatandaşların piknik yaptığı parka daldı. Kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, parktakiler de ölümden döndü. Kamyonun kazadan hemen önce yokuş aşağı süratli bir şekilde indiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Toplu açılış törenleri için Kayseri'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, halka seslendi.

Toplu açılış ve temel atma töreninde sevgi seliyle karşılaşan Başkan Erdoğan'ın bir pankart dikkatini çekti.

Başkan Erdoğan, bağlantı sırasında alandaki bir binada yer alan pankarta dikkati çekerek, "Buraya enteresan bir şey yazmışlar. '7 düvel, 7'li masa, sana vız gelir büyük usta' demişler. Hayırlı olsun büyük usta. Bu büyük ustanın yanında sizler gibi ana kademe, sizler gibi kadın kolları, sizler gibi gençler olursa, evelallah durmak yok yola devam." dedi.


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