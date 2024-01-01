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Kaybedilen şehitlerimiz için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tilavetiyle Fatiha ve Bakara Suresi

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Giriş: 01.01.2024 00:33
Güncelleme:01.01.2024 01:23
Hayatını kaybeden kahraman Mehmetçiklerimiz için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatiha Suresi ve Bakara Suresi’ni (1-5 Ayetler) tilavet ediyor. İşte Başkan Erdoğan’ın sakin ve içten sesiyle herkesi yolculuğa götürdüğü o Kur’an-ı Kerim tilaveti…
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