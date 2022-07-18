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Kayaların arasında çıkan gaz yanıyor! Yanan kayaların sırrı ne?

A Haber
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Giriş: 18.07.2022 13:12
Hatay’da bulunan Amanos Dağları’nda kayaların arasında çıkan gaz yanıyor. Bölge yanan kayalar olarak adlandırılıyor. Peki yanan kayaların sırrı ne? Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nın zirvesinde kayaların arasından çıkan gaz alev alev yanıyor. Yaz kış demeden hiç sönmüyor. Bazı yerlerde büyük alev bazı yerlerde ise küçük alev var.

Bölge yanan kayalar olarak adlandırılıyor. Şuana kadar doğalgaz mı yoksa kaya gazı mı tam olarak resmi olarak belirlenmedi. Aslında her iki gazda önemli. Çünkü şu anda ABD kaya gazı kullanımına geçmek istiyor.

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