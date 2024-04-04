Kayak yapan turistlerin feci sonu! İsviçre’de çığ felaketi: 3 ölü 1 yaralı

İsviçre'deki Alp Dağları'nda düşen çığ sonrası başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı bir kayakçıyı ise yaralı olarak kurtarıldı.

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