Katil İsrail ordusunun temeli 1. Dünya Savaşı’nda atıldı! “Siyon Katır Birliği” neden kuruldu? | ANALİZ

Bugün Gazze'de soykırım yapan katil İsrail ordusunun temelleri 1. Dünya Savaşı'na dayanıyordu. İlk Siyonist askeri birlik, Osmanlı Ordusu'na karşı kurulmuştu. İngilizler tarafından kurulan "Siyon Katır Birliği", İtilaf Kuvvetleri'nin emrinde Çanakkale cephesinde Osmanlı'ya karşı savaşa katıldı. Birliği kuranların sekreterliğini ise, şu an Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun babası Benzion Netanyahu yapıyordu. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin arşivlere girdi, tarihçilere sordu. Bugün yaşananlara projeksiyon tutan bir analiz hazırladı...

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