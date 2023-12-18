Katil İsrail Cibaliye'yi vurdu! A Haber Gazze sınırında

Terör devleti İsrail katliamlarına devam ediyor. Yine mülteci kampını vurdu. İsrail Cibaliye'ye saldırdı, en az yüz kişi öldü. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve İlhan Tanrıöver Gazze sınırından son durumu aktardı.

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