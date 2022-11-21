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Katar'da Sisi ile görüşme! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 21.11.2022 13:27
2022 Dünya Kupası için dün Katar'a giden Başkan Erdoğan, sürpriz bir görüşme gerçekleştirerek Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ayak üstü sohbet etti. Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşme adımlarının atıldığı Katar'daki dikkat çeken görüşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz." dedi.
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