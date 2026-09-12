15 yıllık sır perdesinde kritik gelişme! Kaşif Kozinoğlu'nun mezarında inceleme başladı

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT Asya Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 15 yıl sonra yeniden başlatılan soruşturmada kritik aşamaya gelindi. Fethi kabir işlemi öncesinde polis ve olay yeri inceleme ekipleri Kozinoğlu'nun mezarı başında çalışma başlattı. Mezardan alınacak kemik ve doku örneklerinin Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesiyle, ölümüne ilişkin ilaç ve zehirlenme iddialarının araştırılması bekleniyor. Dosya kapsamında daha önce 19 kişi gözaltına alınırken, bir şüpheli tutuklanmıştı.