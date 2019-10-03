Kartal Anadolu Adalet Sarayı karıştı | Video

Kartal'daki​ Anadolu Adalet Sarayı'nda duruşma sonrası kavga çıktı. Anadolu Adalet Sarayı'ndaki görülen silahla tehdit davası sonrası iki grup koridorda kavga etti. Birbirine giren taraflar, sandalye ve çöp kutularını fırlattı. Adliye koridoru savaş alanına dönerken kavgaya polis müdahale etti.