Karlov suikastının azmettiricisi: FETÖ! Putin ve Başkan Erdoğan oynanan oyunları bozdu

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti. "Türk Dostu" olarak bilinen Karlov, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için büyük çaba sarf ediyordu. Ancak FETÖ'nün suikastına kurban gitti. O suikastın perde arkası A Haber’de ekranlara geldi…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN