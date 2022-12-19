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Karlov suikastının azmettiricisi: FETÖ! Putin ve Başkan Erdoğan oynanan oyunları bozdu

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 15:05
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının üzerinden 6 yıl geçti. "Türk Dostu" olarak bilinen Karlov, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için büyük çaba sarf ediyordu. Ancak FETÖ'nün suikastına kurban gitti. O suikastın perde arkası A Haber’de ekranlara geldi…
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