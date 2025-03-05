05 Mart 2025, Çarşamba
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Kare kare gardaş kucaklaşması! Başkan Erdoğan ile Aliyev'den samimi anlar
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Ankara'ya geldi. Bu kapsamda Erdoğan ve İlham Aliyev'in birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleşti. İki liderin açılış konuşmalarının ardından samimi kucaklaşması renkli görüntüler oluşturdu.