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Karamenderes çayı taştı! Çayın debisi yükseldi, bazı tarlalar su altında kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 11:42
Güncelleme:14.02.2024 11:42
Çanakkale'de iki gün etkili olan şiddetli yağış sonrası Karamenderes çayı taştı, Tarım arazilerine su altında kaldı. Çanakkale Valiliği “Vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları rica olunur” açıklaması yaptı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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