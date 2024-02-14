Karamenderes çayı taştı! Çayın debisi yükseldi, bazı tarlalar su altında kaldı

Çanakkale'de iki gün etkili olan şiddetli yağış sonrası Karamenderes çayı taştı, Tarım arazilerine su altında kaldı. Çanakkale Valiliği “Vatandaşlarımızın çay yatağına yaklaşmamaları rica olunur” açıklaması yaptı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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