Karaman’da sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti

Karaman'ın Piri Reis Mahallesi'nde 24 yaşındaki Murat Naci Dalkıran'ın sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra randevulaşan bir grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. 19 yaşındaki Abdullah Umutcan Demirci'nin öldüğü Salih A.'nın ise yaraladığı olaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.