Karadeniz'deki çatışma dünyada nasıl bir etkiye neden olacak? Rusya Ukrayna'da kimle çatışıyor?

Ukrayna ve Rusya sınırında gerilim giderek tırmanırken ABD ve İngiltere’den tansiyonu yükseltecek açıklamalar geliyor. ABD ve İngiltere vatandaşlarına "Ukrayna'dan çıkın" çağrısı yaparken yine ABD, “Çin olimpiyatları bitmeden Rusya, Ukrayna'yı işgale başlayabilir.” açıklaması yaptı. Biden ve Putin bugün Karadeniz'deki gerilimi telefonda görüşecek. Türkiye kanadında ise Rusya-Ukrayna krizinde diplomasi trafiği sürerken ABD Polonya'ya 3 bin asker daha gönderme kararı aldı. Rusya ise yaptığı açıklamada, “Batılı ülkeler yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı. Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı yapılıyor.” ifadelerine yer verdi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Arslan ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

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