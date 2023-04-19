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Karadeniz gazında tarihi gün yarın! Gaz karaya ulaştı, büyük açılış öncesi ilk testler başlatıldı

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 15:40
Güncelleme:19.04.2023 15:49
Karadeniz gazında beklenen tarihi gün yarın. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgaz dün karaya ulaştı ve ilk test için yanma işlemleri başlatıldı. Büyük açılış Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın Karadeniz gazıyla ilgili müjdeleri açıklayacağını duyurmasının ardından heyecanlı bekleyiş de var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer’in konuğu olan ekonomi uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Yıldırım değerlendirdi.
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