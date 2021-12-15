Karabük merkezli 50 ilde stokçuluk operasyonu!

Karabük merkezli 50 ilde bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tüketici Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Avukat İbrahim Güllü, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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