15 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karabük merkezli 50 ilde stokçuluk operasyonu!

Karabük merkezli 50 ilde stokçuluk operasyonu!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2021 11:19
Karabük merkezli 50 ilde bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tüketici Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Avukat İbrahim Güllü, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
50 ilde stokçuluk operasyonu
50 ilde stokçuluk operasyonu
PKK’ya ATAK darbesi!
PKK'ya "ATAK" darbesi!
Tezgahta fiyat oyunu!
Tezgahta fiyat oyunu!
81 ilde zehir operasyonu
81 ilde zehir operasyonu
Bu millete yapılan en büyük ihanettir!
"Bu millete yapılan en büyük ihanettir!"
Uzaklar yakın oldu! İsimlere dikkat
Uzaklar yakın oldu! İsimlere dikkat
Önce CHP sonra HDP! SİHA’lar...
Önce CHP sonra HDP! SİHA'lar...
İfşa oldular! İşte İBB’deki FETÖ’cüler
İfşa oldular! İşte İBB'deki FETÖ'cüler
Gözler bu toplantıda
Gözler bu toplantıda
İstanbul’un bitmeyen çilesi trafik!
İstanbul'un bitmeyen çilesi trafik!
Önce CHP şimdi de HDP!
Önce CHP şimdi de HDP!
Kılıçdaroğlu bombayı patlattı
Kılıçdaroğlu bombayı patlattı
Daha Fazla Video Göster