Karabağ Zaferi’nin 1.yılı! Destan 44 günde nasıl yazıldı?

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1'inci yılında, Şuşa şehrinde şükür namazı kılındı. Namaz sonrasında şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. 44 gün süren operasyon ile Azerbaycan ordusunun 28 yıllık Ermenistan işgaline son vermesinin üzerinden 1 yıl geçti. Peki tarihi zafere giden süreçte neler yaşandı? Siyasi Analist Ahmet Şahitov, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şahitov, "Çok önemli bir tarihi gün yaşıyoruz. Bu zafer Türk dünyasının zaferidir." ifadelerlni kullandı.

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