Karabağ savaşında cephede neler yaşandı? Karabağ gazileri A Haber'e anlattı

Azerbaycan, Ermenistan'a karşı verdiği mücadeleden zaferle çıktı. Dağlık Karabağ Ermenistan işgalinden kurtuldu. Yaşananların en yakın tanıkları gaziler.... Karabağ savaşında cephede neler yaşandı? 44 gün süren çatışmalarda Azerbaycan askeri neler yaşadı? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Bakü'de o kahraman gazilerle konuştu. Karabağ savaşı gazileri yaşananları A Haber'e anlattı.

Azerbaycan, Ermenistan'a karşı verdiği mücadeleden zaferle çıktı. Dağlık Karabağ Ermenistan işgalinden kurtuldu. Yaşananların en yakın tanıkları gaziler.... Karabağ savaşında cephede neler yaşandı? 44 gün süren çatışmalarda Azerbaycan askeri neler yaşadı?A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak Bakü'de o kahraman gazilerle konuştu. Karabağ savaşı gazileri yaşananları A Haber'e anlattı.

ÖMÜRLÜK ŞARAPNEL PARÇALARI

Karabağ gaizi Pervin Abdullayev: Başımdaki şarapnel parçaları ömürlük kalacak. İçimizde vatan sevgisi her zaman kalacak. Ben Başkumandanımız İlham Aliyev'e teşekkürlerimi bildiriyorum bize inandı. Biz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da öz teşekkürlerimizi etmek isterim. Bizi bu meselede yalnız koymadı. Sözle değil amelle tasdikledi.

BU HARİTA ARTIK YARIM DEĞİL TAMDIR

Karabağ gazisi Elnur Ekberov: Bu harita artık yarım değil tamdır Bütün halkımız bu haritaya artık baktığında şerefle onurla bakabilir.



