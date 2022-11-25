KARA HAREKATININ KAPSAMI NE OLUR? ABD kara harekatını neden istemiyor? Operasyon ne zaman başlar?

Pençe-Kılıç sonrası Suriye'nin kuzeyine operasyon ne zaman? Tel Rıfat, Münbiç ve Arap Pınarı’nda aynı anda mı başlayacak? Harekatın kapsamı ne olur? ABD kara harekatını neden istemiyor? Başkan Erdoğan'ın "Emperyalist çeteler" ifadesi ne anlama geliyor? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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