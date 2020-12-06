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Kanuni Sondaj Gemisi göreve hazır

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Giriş: 06.12.2020 13:13
Güncelleme:06.12.2020 13:30
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanunu Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de görevine devam edeceğini duyurdu. Göreve hazırlanan Kanuni gün sayıyor.

Türkiye'nin 3. sondaj gemisi 'Kanuni'nin Karadeniz'de yapacağı ilk sondaj faaliyetleri için İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kulesinin bir bölümü sökülmüştü. Kanuni sondaj gemisi, ardından boğazdan geçerek 14 Kasım günü Filyos Limanı'na ulaşmıştı.

Limanda demirli bulunan 'Kanuni' sondaj gemisinin kule montajı için ilk olarak karaya vinç kuruldu. Ardından deniz yoluyla limana getirilen kulenin sökülen kısmı, geçtiğimiz hafta perşembe günü vinçle karaya çıkarıldı.

Bugün ise kulenin sökülen kısmı vinçle kaldırılarak diğer parçanın üzerine konuldu. Montaj çalışmalarının en önemli kısmı da tamamlanmış oldu. Diğer parçaların da montajının tamamlanmasının ardından geminin 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlaması bekleniyor.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BU SÖZLERLE PAYLAŞTI: GERİ SAYIM BAŞLADI

Karadeniz'de yapacağı ilk sondaj faaliyetleri için son aşamalara gelen Kanuni sondaj gemisindeki kulenin montaj işlemi tamamlandı. Bu anları gösteren bir video paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı..." mesajını verdi.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Kanuni Sondaj Gemisi göreve hazır
Kanuni Sondaj Gemisi göreve hazır
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