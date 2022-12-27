27 Aralık 2022, Salı
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Kanlı Noel Katliamı’nın üzerinden 59 yıl geçti! Tanıkları A Haber’e konuştu
Kıbrıs'ta, Rum terör örgütü EOKA militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliam bir kere daha hüzünle anıldı. Olayın tanıkları yaşanan katliamı A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'e anlattı.