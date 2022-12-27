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Kanlı Noel Katliamı’nın üzerinden 59 yıl geçti! Tanıkları A Haber’e konuştu

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 16:42
Kıbrıs'ta, Rum terör örgütü EOKA militanları tarafından 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliam bir kere daha hüzünle anıldı. Olayın tanıkları yaşanan katliamı A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'e anlattı.
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Katliamın tanıkları A Haber’e konuştu
Katliamın tanıkları A Haber’e konuştu
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