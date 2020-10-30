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Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremine ilişkin ilk açıklama

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Giriş: 30.10.2020 17:45
Güncelleme:30.10.2020 17:50
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener; İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde yapılan açıklamada Özener, "1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi. Bu büyüklükteki bir depremin 1 derece altına kadar yani 5,8 5,9 büyüklüğünde artçılar bekleniyor.

Bugün tsunami meydana geldi. Deprem olduktan tam 9 dakika sonra üye ülkelere tsunami uyarı mesajını gönderildi. Vatandaşlardan isteğimiz kıyı bölgelerindeyseniz hızla kıyı bölgesinden uzaklaşarak barınmakta fayda var. Artçıların süreceği çok açık. Evlere girmemekte ve artçılara hazırlık olunmalı" dedi.

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