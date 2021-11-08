08 Kasım 2021, Pazartesi
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Kanal İstanbul’un katkısı ne olacak, çevreyi nasıl koruyacak? İstanbul Boğazı’nda neler değişecek?
İstanbul Boğazı'nı gemi trafiğinden kurtaracak olan Kanal İstanbul projesi gerek muhalefet gerekse bazı farklı çevreler tarafından sürekli hedef alınıyor. Peki Kanal İstanbul tamamlandığında İstanbul Boğazı'nda neler değişecek? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan verdi.