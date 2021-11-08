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Kanal İstanbul’un katkısı ne olacak, çevreyi nasıl koruyacak? İstanbul Boğazı’nda neler değişecek?

A Haber
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Giriş: 08.11.2021 11:15
İstanbul Boğazı'nı gemi trafiğinden kurtaracak olan Kanal İstanbul projesi gerek muhalefet gerekse bazı farklı çevreler tarafından sürekli hedef alınıyor. Peki Kanal İstanbul tamamlandığında İstanbul Boğazı'nda neler değişecek? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan verdi.
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