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24.01.2020

Kanal İstanbul ile boğaz trafiği rahatlayacak! A Haber boğaz trafiğinin kontrol merkezine girdi |Video

Kanal İstanbul tartışmalarının sürdüğü bugünlerde İstanbul Boğazı'ndan 2019'da geçen gemi sayısı 41 bin 112 adet olarak açıklandı. İstanbul Boğazı'nda geçen yıl 15 kez de kaza yaşandı. Peki İstanbul Boğazı'nda trafik nereden ve nasıl kontrol ediliyor? A Haber sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin en önemli noktalarından İstanbul Boğazı'nın kontrol merkezine gitti ve yılda tam 45 bin gemi trafiğini yöneten merkezi görüntüledi. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer'in özel haberi...

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