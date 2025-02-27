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Kamerasız taksi trafiğe çıkamayacak! Taksicileri kamera mesaisi

Kamerasız taksi trafiğe çıkamayacak! Taksicileri kamera mesaisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 12:44
Tüm taksilerde kamera zorunlu olacak. Bu karar geçen yıl alınmıştı. Taksicilere de mart 2025'e kadar süre tanınmıştı. Kararın uygulamaya konulmasına 1 gün kaldı. İşini son güne bırakan taksicileri de telaş sardı haliyle. Çünkü aracında kamera olmayan esnaf cumadan sonra trafiğe çıkamayacak.
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Kamerasız taksi trafiğe çıkamayacak! Taksicileri kamera mesaisi
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