Kamerasız taksi trafiğe çıkamayacak! Taksicileri kamera mesaisi

Tüm taksilerde kamera zorunlu olacak. Bu karar geçen yıl alınmıştı. Taksicilere de mart 2025'e kadar süre tanınmıştı. Kararın uygulamaya konulmasına 1 gün kaldı. İşini son güne bırakan taksicileri de telaş sardı haliyle. Çünkü aracında kamera olmayan esnaf cumadan sonra trafiğe çıkamayacak.

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