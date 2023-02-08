08 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kahramanmaraş’taki deprem rayların yönünü değiştirdi!

Kahramanmaraş’taki deprem rayların yönünü değiştirdi!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2023 13:01
Son dakika haberleri… 7,7’lik ve 7,6’lık 2 büyük depremin yol açtığı felaket ekranlara yansıyan görüntülerle daha iyi anlaşılıyor. Öyle ki Kahramanmaraş Şekeroba’da tren rayları yerinden oynadı.

Depremin etkili olduğu bölgeden gelen yeni bir fotoğraf karesi felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Tren yolu depremin etkisiyle yerle bir oldu. Ekrana yansıyan görüntü yan atılımlı deprem fay hattına örnek olabilecek bir nitelik taşıyor.

Araçların ve uçakların deprem bölgesine ulaşması için yollardaki ve pistlerdeki hasarlar giderildi ve yardımlar ile ekipler bölgeye hızlı şekilde intikal etti. Demiryolunun da tamir edilmesiyle bölgeye bir ulaşım kanalı daha açılmış olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
56 saat sonra gelen mucize
56 saat sonra gelen mucize
Deprem rayların yönünü değiştirdi!
Deprem rayların yönünü değiştirdi!
Deniz şehirle buluştu
Deniz şehirle buluştu
Biz birlikte güçlüyüz! Yardım seferberliği
Biz birlikte güçlüyüz! Yardım seferberliği
Yangına 3 koldan müdahale
Yangına 3 koldan müdahale
Türkiye’yi ağlatan anlar
Türkiye’yi ağlatan anlar
Pazarcık’ta çadır kent kuruldu
Pazarcık’ta çadır kent kuruldu
Başkan Erdoğan bölgeye gidiyor
Başkan Erdoğan bölgeye gidiyor
Dünyadan Türkiye’ye yardım!
Dünyadan Türkiye’ye yardım!
Ağlama sesini duyup yardıma koştular
Ağlama sesini duyup yardıma koştular
Askeri helikopterler sahada
Askeri helikopterler sahada
’’Bin kilometrekarelik alanı etki altında’’
''Bin kilometrekarelik alanı etki altında''
Daha Fazla Video Göster