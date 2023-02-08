Kahramanmaraş’taki deprem rayların yönünü değiştirdi!

Son dakika haberleri… 7,7’lik ve 7,6’lık 2 büyük depremin yol açtığı felaket ekranlara yansıyan görüntülerle daha iyi anlaşılıyor. Öyle ki Kahramanmaraş Şekeroba’da tren rayları yerinden oynadı.

Depremin etkili olduğu bölgeden gelen yeni bir fotoğraf karesi felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Tren yolu depremin etkisiyle yerle bir oldu. Ekrana yansıyan görüntü yan atılımlı deprem fay hattına örnek olabilecek bir nitelik taşıyor.

Araçların ve uçakların deprem bölgesine ulaşması için yollardaki ve pistlerdeki hasarlar giderildi ve yardımlar ile ekipler bölgeye hızlı şekilde intikal etti. Demiryolunun da tamir edilmesiyle bölgeye bir ulaşım kanalı daha açılmış olacak.