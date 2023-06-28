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Kahramanlar vatan nöbetinde! Mehmetçik bayramda da görev başında

A Haber
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Giriş: 28.06.2023 09:53
Kahramanlar bayramda da vatan nöbetinde. A Haber Diyarbakır Tapantepe Üs Bölgesine gitti. Nöbetteki askerler bayramlaştı. O anlara A Haber olarak tanıklık etti detayları Sinan Yılmaz aktardı.
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