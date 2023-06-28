Kahramanlar vatan nöbetinde! Mehmetçik bayramda da görev başında

Kahramanlar bayramda da vatan nöbetinde. A Haber Diyarbakır Tapantepe Üs Bölgesine gitti. Nöbetteki askerler bayramlaştı. O anlara A Haber olarak tanıklık etti detayları Sinan Yılmaz aktardı.

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