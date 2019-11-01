Kahraman şehit polis Fethi Sekin anısına...

İzmir'de teröristler bavul dolu mühimmatlarla hem İzmir'i hem de tüm ülkeyi hedef aldı. Çok büyük bir katliam planlamışlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi bu ülkenin kahraman evlatlarıydı. 42 yaşındaki şehit polis memuru Fethi Sekin hainlerin karşısına dikildi, kendi canı pahasına daha büyük bir katliamı önledi. Onun şehadeti bu ülkenin teröre, teröriste boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in doğum günü anısına hazırladığımız özel haberimiz...