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Kahraman şehir Ömer Umulu! Üniformasını şerefle taşıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2021 14:56
Güncelleme:06.03.2021 15:03
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri bir helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesinde düştü. Kazada şehit olanlardan biride astsubay kıdemli üst çavuş Ömer Umulu'ydu. 40 yaşında ömrünün baharındaydı Ömer Umulu. Yolunu gözleyen bir eşi ve pırıl pırıl 3 çocuğu vardı. Hayalleri yarıda kaldı. 15 yaşındaki Abdullah Arda, 9 yaşındaki Ahmet Aras ve 6 yaşındaki Eslem Erva şimdi babasız kaldı. Astsubay kıdemli üst çavuş Ömer Umulu yıllardır şerefle taşıyordu üniformasını. O üniformanın içinde şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde  gururla görev yapan Ömer Umulu, birçok operasyona katıldı.

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