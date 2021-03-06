Kahraman şehir Ömer Umulu! Üniformasını şerefle taşıdı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri bir helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesinde düştü. Kazada şehit olanlardan biride astsubay kıdemli üst çavuş Ömer Umulu'ydu. 40 yaşında ömrünün baharındaydı Ömer Umulu. Yolunu gözleyen bir eşi ve pırıl pırıl 3 çocuğu vardı. Hayalleri yarıda kaldı. 15 yaşındaki Abdullah Arda, 9 yaşındaki Ahmet Aras ve 6 yaşındaki Eslem Erva şimdi babasız kaldı. Astsubay kıdemli üst çavuş Ömer Umulu yıllardır şerefle taşıyordu üniformasını. O üniformanın içinde şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gururla görev yapan Ömer Umulu, birçok operasyona katıldı.