Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgası kameralara yansıdı: Herkesin elini sıktı ona gelince başını salladı

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında ipler bir hayli gerilmişti. Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediği ortaya çıkmış, taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonunda yan yana gelmekten kaçınan ikili, konuşma sonrasında birbirlerinin elini sıkmadı. İmamoğlu'na gelene kadar herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na başını sallamakla yetindi.