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Kafkas Kartalı Tatbikatı sona erdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 15:14
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan özel kuvvetlerince Azerbaycan'da düzenlenen "Kafkas Kartalı 2024" ortak askeri tatbikat sona erdi.
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