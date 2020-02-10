BİZE ULAŞIN
10.02.2020
Kadir Şeker davasını avukat Gonca Geçme A Haber’e değerlendirdi
Konya’da yaşayan 20 yaşındaki Kadir Şeker, kadına yönelik şiddet anına tanık olarak müdahalede bulundu. Kadına yönelik şiddeti uygulayan kişi ise Kadir Şeker tarafından kalbine aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. 20 yaşındaki genç tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Konuya ilişkin hukuk sürecinin nasıl işleyeceğini Avukat Gonca Geçme A Haber’e değerlendirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.