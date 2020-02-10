Kadir Şeker davasını avukat Gonca Geçme A Haber’e değerlendirdi

Konya’da yaşayan 20 yaşındaki Kadir Şeker, kadına yönelik şiddet anına tanık olarak müdahalede bulundu. Kadına yönelik şiddeti uygulayan kişi ise Kadir Şeker tarafından kalbine aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. 20 yaşındaki genç tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Konuya ilişkin hukuk sürecinin nasıl işleyeceğini Avukat Gonca Geçme A Haber’e değerlendirdi.