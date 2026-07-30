ABD'den İran'a misilleme: CENTCOM operasyonun tamamlandığını duyurdu

ABD ordusu, İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan güçlerine yönelik füze saldırısı girişiminin ardından başlatılan misilleme operasyonunun iki saatte tamamlandığını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait komuta merkezleri, füze ve İHA üsleri, kıyı gözetleme noktaları ile deniz unsurları dahil onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise operasyonun İran'ın saldırı girişimine karşı gerçekleştirildiğini belirterek bölgede görev yapan 50 bini aşkın ABD askerinin yüksek teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.